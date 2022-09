Ruski in beloruski športniki so zaradi ruske agresije na Ukrajino še vedno izključeni z vseh smučarskih tekmovanj. Vion pa je povedal, da bo Fis sledil Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, kjer razmišljajo, da bi vnovič odprli vrata športnikom in ločili šport od politike.

Vion je ob tem napovedal, da bo uvod v sezono zanesljivo minil brez športnikov iz teh dveh držav. »Morda bodo z nami že v decembru, seveda brez državnih simbolov. Morda bodo nastopili tudi na prvenstvih.«

Alpske smučarje prihodnje leto čaka svetovno prvenstvo v Franciji.