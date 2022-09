Zaposleni v vseh Lidlovih trgovinah so usposobljeni za komunikacijo z osebami z demenco ter jim tako lahko nudijo pomoč ob različnih situacijah, so danes sporočili iz Lidla.

Ob priključitvi prvega trgovca v mrežo demenci prijaznim točkam je predsednica Spominčice Štefanija Lukič Zlobec povedala, da je priključitev kar 63 Lidlovih trgovin v omenjeno mrežo velik korak za njihovo društvo.

Doslej so bili namreč v mrežo priključeni domovi za starejše, zdravstveni domovi, lekarne, policijske postaje in upravne enote. Ker so osebe z demenco v zgodnjih fazah še samostojne in hodijo po opravkih, tudi po nakupih, so v Spominčiči zelo veseli, da se je mreži priključil Lidl Slovenija. S širitvijo mreže omenjenih točk je namreč možno prispevati k manjši stigmi demence, ki je v družbi še vedno močno prisotna.

S pomočjo tovrstnih točk lahko osebe z demenco ostanejo dlje časa aktivne v svojem domačem okolju. Zato je ključnega pomena zagotoviti demenci prijazen prostor, v katerem osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo ter dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo.

Vodja prodaje pri Lidlu Slovenija Davor Irgolič pa je dejal, da so ponosni, da so se danes priključili mreži z vsemi njihovimi 63 trgovinami. »Prav je, da bolezni, ki je zelo v porastu in pogosto prisotna v našem vsakdanu, pridemo nasproti. Dnevno se srečujemo z najrazličnejšimi kupci, smo postavljeni pred različne situacije in pomembno je, da znamo z osebami z demenco primerno komunicirati. Zato so člani društva Spominčica za naše zaposlene pripravili posebno šolanje o demenci in kako postopati v primeru različnih situacij,« še pravi Irgolič.