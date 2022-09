S sprožitvijo postopkov želijo ustvariti tudi nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v Splošni bolnišnici Celje in Zdravstvenem domu Sevnica.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost na ministrstvu ugotavljajo, da obstajajo razlogi za sum, da so v konkretnem primeru nastale nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo dela. Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v petek pozval Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval urad.

Ministrstvo je vse bolnišnice pozvalo tudi k temu, da posredujejo informacije o tem, kako imajo urejen sprejem pacientov na zdravljenje v bolnišnico, s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete pacienta.

Kot je pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnišnice. »Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da jaz pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega nadzora, pa sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti,« je še dodal.