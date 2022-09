TZS je ministrico Ireno Šinko v torek opozorila na ugotovljene nepravilnosti in napake, ki nastajajo v okviru projekta Primerjalnik cen osnovnih živil. »Nepravilnosti in napake, na katere opozarjajo trgovci, se kažejo kot primerjava med seboj neprimerljivih izdelkov, napačni so popisi cen in slikovne oznake,« so našteli in poudarili, da se to »odraža v obliki nepopravljive škode, ki nastaja trgovskim družbam«.

Na sestanku s predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo proučili strokovna vprašanja, kamor med drugim sodi izbrana metodologija in poznavanje blagoznanstva, so napovedali. »Tudi na ta način bomo lahko izboljšali pristop k izvajanju monitoringa oziroma k spremljanju cen med seboj primerljivih izdelkov. Naš cilj je namreč isti: ublažiti in obvladati draginjo,« so zapisali.

Po njihovem je treba upoštevati, da so maloprodajne cene le eden od kazalnikov, saj je treba upoštevati razmerja v celotni dobavni verigi, vključno z vhodnimi (nabavnimi) cenami, ki pri trgovcih niso enake, imajo pa vpliv na končne maloprodajne cene. Pri primerjavi cen z drugimi državami pa je treba upoštevati različne stopnje davka na dodano vrednost, so navedli.

V okviru vladnih ukrepov za naslovitev draginje je v ponedeljek zaživela spletna stran, ki potrošnikom ponuja primerjavo cen osnovnih živil. Prvi popis cen, opravljen 13. in 15. septembra, je pokazal, da je razkorak med najcenejšo in najdražjo košarico v državi znašal 11 evrov in da je košarica na Hrvaškem lahko cenejša še za 15 evrov.

V košarico izdelkov se uvršča 15 skupin osnovnih živil in pet dodatnih sezonskih. Cene se spremlja pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin ter pri devetih v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Popisovalci popisujejo redne cene izdelkov in akcijske, če so te na voljo vsem potrošnikom, ter podatke o izpostavljenosti izdelka, ime in blagovno znamko, poreklo, hranilno vrednost in znanke kakovosti.