Zadevne strani pozivamo, naj z dialogom uresničijo prekinitev ognja ter čim prej najdejo rešitev, ki bo upoštevala legitimne varnostne interese vseh strani,« je na redni novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin.

Poudaril je, da je Kitajska pripravljena sodelovati z mednarodno skupnostjo, da bi še naprej igrala konstruktivno vlogo pri umirjanju razmer in hkrati dodal, da Peking vztraja, da je treba spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav. Ob tem je še sporočil, da je potrebno upoštevati tudi legitimne varnostne interese držav in podpirati vsa prizadevanja za mirno reševanje kriz.

Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih bistveno okrepili medsebojne odnose. Prejšnji teden sta se Putin in kitajski voditelj Xi Jinping srečala na vrhu voditeljev v Uzbekistanu, kjer je ruski predsednik obsodil poskuse ustvarjanja »enopolarnega sveta« in pohvalil uravnoteženo držo Kitajske glede Ukrajine.

Kitajska sicer ostaja nevtralna glede ruske invazije v Ukrajini, se pa Peking strinja s stališčem Moskve, da je širitev Nata pripomogla k izbruhu vojne.

Putin je danes odredil delno vojaško mobilizacijo in obljubil, da bo uporabil vsa razpoložljiva sredstva za zaščito »ruskega« ozemlja, potem ko so regije v Ukrajini, pod nadzorom ruskih in proruskih sil, napovedale referendume o priključitvi k Rusiji.

V televizijskem nagovoru je pojasnil, da je ustrezen odlok že podpisal, ukrep začne veljati danes, vpoklicani pa bodo imeli status pripadnikov oboroženih sil. Obrambni minister Sergej Šojgu je nato sporočil, da bodo mobilizirali 300.000 ljudi. Dodal je, da je to le delček vseh rezervistov v Rusiji, vseh naj bi bilo namreč okoli 25 milijonov.