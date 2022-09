Z dodatno izdajo se je skupna nominalna vrednost obveznic RS77, ki jih je Slovenija prvič izdala februarja 2016, takrat v obsegu 1,5 milijarde evrov, povečala na 3,83 milijarde evrov.

Namero o dodatni izdaji obveznice RS77 je Slovenija objavila v torej dopoldne in vlagatelji so pokazali močan interes, so sporočili s finančnega ministrstva. Višina naročil se je kmalu povzpela nad 1,6 milijarde evrov, ob zaprtju pa je bilo naročil že za več kot 1,8 milijarde evrov.

Stanje v knjigi naročil je omogočilo nadaljnje znižanje cenovnega pribitka in nekaj pred 17. uro se je cena dodatne izdaje obveznice RS77 določila pri donosnosti do dospelosti v višini 3,087 odstotka ter pribitkom v višini 1,19 odstotne točke nad referenčno nemško obveznico, ki zapade februarja 2032.

Med kupci je bilo 38,5 odstotka upravljavcev skladov, 31 odstotkov bank ter 12,4 odstotka zavarovalnic, geografsko gledano pa največ iz Velike Britanije, Francije in držav Beneluksa, so še pojasnili na ministrstvu. Na elektronski borzi MTS je bil zahtevani donos obveznic RS77 danes okoli 14. ure pri 3,12 odstotka.

V kombinaciji z dodatno izdajo evrskih obveznic je Slovenija zaradi ugodnih tržnih razmer v ponedeljek napovedala tudi javno ponudbo za odkup evrskih obveznic z oznako RS83, ki zapadejo 31. marca 2023, in z oznako RS66, ki zapadejo 9. septembra 2024. Odkup je potekal v obliki prilagojene nizozemske avkcije.

Rezultate tega odkupa so na finančnem ministrstvu objavili že v torek - obveznic RS83 je država odkupila v skupnem nominalnem znesku 292,4 milijona evrov, RS66 pa 6,9 milijona evrov. Predvideni datum poravnave ponudb je 27. september.