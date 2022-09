»Nikoli nisem bila tiho, ko se je bilo potrebno oglasiti, predvsem zadnji dve leti, od nastopa zadnje vlade Janeza Janše sem se oglašala, ker nam je pravna država razpadala pred očmi,« je Pirc Musarjeva dejala ob vložitvi kandidature. Kot je še dodala, bi sicer morda bilo bolj modro biti tiho, a je kot pomembno ocenila, da se oglasi. Ob tem napoveduje, da se bo tudi v prihodnje zavzemala za iste vrednote in načela.

Med ključnimi prioritetami njenega programa bo usklajevanje rešitev na štirih področjih, ki jih ocenjuje kot ključna za razvoj in socialno povezanost države. To so zdravstvena in pokojninska reforma, podnebna nevtralnost in zagotavljanje celovite varnosti. Želi si tudi ohranjati izvajanje dobrih politik in projektov ne glede na to, kdo je na oblasti, so v sporočilu za javnost v volilnem štabu povzeli prioritete Pirc Musarjeve.

Njeno kandidaturo so sicer podprli tudi v Piratski stranki in Stranki mladih - Zeleni Evrope, kot je sama poudarila »brez pogojevanja, zgolj in izključno zato, ker verjamemo v iste in skupne vrednote«.

Medtem pa se o morebitni podpori ni pogovarjala z največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, ki je na seji sveta v preteklem tednu sklenila, da bodo opravili pogovore z neodvisnimi kandidati. Kot je danes dejala, je v ozadju slišati, da potekajo pogovori o podpori evropskemu poslancu Milanu Brglezu. Njegovega vstopa v predsedniško tekmo se veseli, »če bo postal neodvisni kandidat za en mesec, naj bo tako, iskreno pa upam, da bo predvolilna kampanja mirna, brez metanj polen pod noge,« je še dodala.

Kandidaturo za predsednika republike je sicer napovedalo že več kandidatov, v medijih so se tudi že pojavile prve afere. Prav Pirc Musarjevo pa so v zadnjih dneh doletele obtožbe slovenskega kirurga Erika Breclja, da mu je pošiljala grozilna pisma, ko je sam opozarjal na kriminal in korupcijo v slovenskem zdravstvu. Kot je danes poudarila Pirc Musarjeva, je zadeva stara več kot dve leti, Brecelj pa da več kot očitno ne razume poslanstva odvetniškega poklica. »Delam po mandatu, v imenu in za račun stranke,« je izpostavila in dodala, da je kot odvetnica svoji stranki tožbo proti Breclju odsvetovala.