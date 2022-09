Fides je v torek sprejel odločitev o splošni stavki. Začela se bo 19. oktobra ob 7. uri, »če pogajanja o reševanju njihovih stavkovnih zahtev ne bodo obrodila sadov«. Zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema in pogajanja o novem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Minister je v odzivu na napoved stavke po pogajanjih s sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva povedal, da so Fides za prihodnji torek povabili na pogajanja, ker pa napovedi stavke in zahtev še nimajo, se bodo ustrezno odzvali, ko jih bodo prejeli.

Glede trenutnega dogajanja v Splošni bolnišnici Celje pa je pojasnil, je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnice. »Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da jaz pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega nadzora, pa sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti,« je še dodal.

Svet celjske bolnišnice se je namreč v torek seznanil z ugotovitvami izrednega internega strokovnega nadzora po zamenjavi dveh bolnikov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu. Do zamenjave je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo, je povedal vodja komisije za izredni strokovni nadzor Radko Komadina. Svet bolnišnice je obravnaval tudi odstopni izjavi direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta ju dala po zamenjavi identitet bolnikov. Odstopa niso sprejeli, so sporočili iz bolnišnice.