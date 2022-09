Španska ministrica za delo Yolanda Diaz je novinarjem po poročanju španske tiskovne agencije EFE povedala, da Glovo ne upošteva nove delovne zakonodaje. Ta je bila sprejeta prav zato, da bi platforme za dostavo hrane uradno zaposlile svoje delavce.

»Teža zakona bo padla na to podjetje,« je napovedala Diazova. Glovo je obtožila oviranja preiskave: »To podjetje ovira inšpektorje za delo, kar je v socialni, demokratični in pravni državi, kjer morajo podjetja spoštovati zakonodajo, zelo hudo.«

Ministrstvo je Glovu po njenih besedah zdaj naložilo zaposlitev 10.600 dostavljalcev, ob tem pa podjetje kaznovalo s skoraj 79 milijoni evrov globe.

Španija je novo delovno zakonodajo, po kateri morajo platforme za dostavo hrane dostavljalce, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev, zaposliti, sprejela leta 2021. Do tedaj je bila večina dostavljalcev zaposlenih prekarno.

Zoper neupravičene prekarne zaposlitve pri platformah Glovo in Wolt se javno izreka tudi slovenski minister za delo Luka Mesec. V začetku tega meseca je poudaril, da sta multinacionalki pri nas v neregularnem položaju in da ne zaposlujeta kurirjev, četudi mnogi med njimi izpolnjujejo vse pogoje za zaposlitev in se s tem delom preživljajo.

Kot je spomnil, je Evropska komisija predlagala ureditev tega področja z direktivo, sam pa pričakuje, da bo predpis sprejet prej kot v letu dni. Slovenija je pri tem v taboru držav podpornic regulacije skupaj s Španijo in Belgijo. V nasprotnem taboru je po njegovih besedah denimo Nizozemska.