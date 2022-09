Van Dijk, Kane, Neuer in drugi kapetani v Katarju proti diskriminaciji

Kapetani več nogometnih reprezentanc so se odločili, da bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju v znak podpore nosili posebne kapetanske trakove proti diskriminaciji. Med njimi so tudi zvezdniki svetovnega formata, kot so kapetan Anglije Harry Kane, Nemčije Manuel Neuer, Nizozemske Virgil van Dijk in drugi.