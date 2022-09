Pisarne ali delovne kotičke se opremlja glede na potrebe poslovnih ali zasebnih uporabnikov; na primer kljub splošnim smernicam bodo študentje v delovni kotiček vnašali svoje želje in več svoje osebne note, zahtevni ali zadržani podjetniki pa prisegajo bolj na čiste in enostavne linije. Pravilno je vse, da se le s premišljeno izbrano in postavljeno opremo doseže postavitev kreativnega in predvsem energijsko čistega, umirjenega prostora, ki spodbuja delovni proces in hkrati motivira posameznika za uspešno delo.

Krama in nered ustvarjata kaos

Neurejene pisarne, neusklajeno pohištvo, po tleh prepleteni električni in računalniški kabli, preveč predmetov na pisalni mizi namreč sporočajo množico različnih informacij in kaos iz prostora podzavestno vnašajo v misli ter ustvarjajo nemir, in to ne le pri zaposlenih, temveč tudi pri obiskovalcih. Vse to pa moti čist pretok informacij, ki je za ustvarjalno okolje ključen.

Tako svetle kot temne pisarne

Pri izbiri barve in strukture za pisarniško pohištvo ne morete zgrešiti, saj so v trendu tako svetlo kot temno opremljene pisarne, med strukturami sta zaželeni tako gladka kot zelo hrapava. Strokovnjaki za izdelavo pisarniškega pohištva sicer priporočajo strukturo perfect sense mat, saj se na njej ne poznajo prstni odtisi.

Med svetlimi barvami je veliko odtenkov bele, bež ter svetlo sive, medtem ko sta pri temnih barvah v ospredju črna in temno siva. Pri lesenih odtenkih je še vedno v trendu hrast, leseni deli pa se kombinirajo z dodatki kovinskih elementov, kot so mizna podnožja, noge za omare, ročaji in podobno. Za pregrade med pisarnami je primerno steklo, ki hkrati odpira prostor in ustvarja potrebno delovno intimo tudi na sestankih ali kreativnih srečanjih.

Osvetlitev naj bo primerna

Poleg naravne svetlobe, ki naj seže v vsak kotiček, je pomembna tudi razsvetljava. Ta se mora ločiti na skupno razsvetljavo in razsvetljavo za delovne površine. Svetloba naj bo prijetna in v toplih barvah.

Pri delovni mizi je treba upoštevati predvsem vrsto dela, saj se lahko vgradi dodatke, kot so nosilci za tipkovnico in računalnik. Tudi premični predalniki in omare za arhivska gradiva naj bodo del opreme, saj se lahko na ta način prostor naredi še bolj fleksibilen in uporaben. Na voljo je tudi pohištvo na kolesih, ki se ga postavi v delovno okolje, ob koncu delavnika pa enostavno pospravi pod mizo ali ob steno.

Ob opremi pisarn se seveda ne sme pozabiti na ergonomsko obliko sedenja. Stol, na katerem se preživi osem ali več ur, mora biti nastavljiv po višini, imeti mora nastavljiva naslonjala za roke (do višine mize) in po možnosti naslonjalo za glavo. Upoštevati je treba seveda tako višino kot težo osebe.