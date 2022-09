Člane so poleg izredne odpovedi v primeru Sebile Bajrić, podpredsednice sveta iz vrst zaposlenih, začudile razrešitve vodij oddelkov. »Zavod za transfuzijsko medicino tako ne more delovati,« je poudarila Mojca Stoschitzky, ki dodaja, da direktor za svoje kadrovske poteze ni podal ustreznih pojasnil. Potrdila nam je tudi, da so zaposleni opozarjali na težave v komunikaciji znotraj zavoda. Odnosi med Lekičem in nekaterimi zaposlenimi so bili po naših informacijah sicer zaostreni dlje časa, zavod pa je že od spomladi brez strokovnega direktorja. Napetosti v ZTM so se stopnjevale že leta 2020, a naj bi se v vmesnem obdobju nekoliko umirile, smo izvedeli. Zadnjo besedo o Lekičevi razrešitvi bo sicer imela vlada.