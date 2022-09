»Ruski teroristi so ponoči znova obstreljevali jedrsko elektrarno Zaporožje,« je na Telegramu sporočil Energoatom. Obžaloval je, da ruskih napadov ni ustavila niti prisotnost inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), in pozval k odločnejšemu ukrepanju proti Moskvi.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v njeni okolici. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.

V začetku septembra je na območje nuklearke dopotovala ekipa strokovnjakov IAEA.

Ukrajina in njegove zahodne zaveznice so že večkrat pozvale k demilitarizaciji območij, ki obkrožajo jedrske elektrarne v državi. V začetku vojne so denimo spopadi potekali tudi v bližini Černobila na severu, kjer je jedrska eksplozija leta 1986 povzročila ogromno škodo.

Ukrajinska stran je v ponedeljek rusko obtožila obstreljevanja še ene jedrske elektrarne Pivdenoukrajinsk v regiji Mikolajiv na jugu države. Njen direktor Igor Polovič je v torek ocenil, da Rusija stopnjuje »jedrsko izsiljevanje«.