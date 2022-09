Ob Pittovih skulpturah je na razstavi predstavljena tudi serija keramike avstralskega alternativnega rokerja Nicka Cavea.

»Za Nicka in zame je to nov svet in najin prvi vstop vanj. Zdi se mi prav,« je Pitt na nedeljski otvoritveni slovesnosti povedal za finsko televizijsko postajo Yle.

Med Pittovimi deli je denimo odlita mavčna plošča s prizorom strelskega obračuna. Kot je povedal igralec, gre pri njegovih delih za samorefleksijo, za to, »kje je v svojih odnosih naredil napako, kje se je zmotil«.

Oseminpetdesetletni igralec je sicer po pisanju AFP s svojo prisotnostjo na odprtju razstave presenetil, saj njegova udeležba ni bila napovedana. »V tem smislu je to vznemirljivo in čudovito,« je za AFP povedal glavni kustos Sarianne Soikkonen.

Razstava je po pisanju agencije tudi prva Houseagova predstavitev v nordijskih državah. Kot je še povedal kustos, je bila umetnikova odločitev, da v razstavo vključi tudi svoja prijatelja Cavea in Pitta, posledica pandemije in dogodkov v Houseagovem osebnem življenju.

Razstava bo na ogled do sredina januarja 2023.