Proruski voditelji samooklicanih republik v ukrajinskih vzhodnih regijah Lugansk in Doneck so napovedali, da bodo od 23. do 27. septembra izvedli referenduma o priključitvi Rusiji. Samostojnost obeh samooklicanih republik je uradna Moskva priznala že tik pred začetkom februarskega napada na Ukrajino in pozneje njuno zavzetje navedla kot glavni vojaški cilj. Enak referendum so nato napovedali še proruski voditelji v južni ukrajinski regiji Herson in v regiji Zaporožje.

Pričakovati je, da bodo uradni rezultati pokazali željo po priključitvi Rusiji in da se bo ta tudi zgodila. Ukrajina in ZDA so sporočile, da gre za nično dejanje, v Kijevu dodajajo, da bi to zaprlo vsa vrata pogajanjem. Iz Moskve pa prihajajo opozorila, da bi regije po priključitvi lahko branila z vsemi sredstvi. »Poseg v rusko ozemlje je zločin, ki za samoobrambo dovoljuje uporabo vseh sredstev. Zato se v Kijevu in na Zahodu teh referendumov tako bojijo,« je na Telegramu zapisal bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedjev in dodal, da bi bila »geopolitična preobrazba sveta nepovratna, potem ko bi bila ta nova ozemlja vključena v Rusijo«.

Rusija si je po podobnem scenariju, a brez strelov, leta 2014 priključila polotok Krim. Ukrajina je avgusta letos izvedla nekaj zračnih napadov na ruske sile na polotoku, Rusija naj bi zato zdaj s Krima umaknila tudi svoje podmornice iz črnomorske flote.

Kako bodo referendume izvedli sredi vojne, ni jasno. Ruska vojska in proruski separatisti tudi ne nadzirajo vsega ozemlja. V Donecku je pod njimi približno tri petine regije. Lugansk so v celoti zasedli julija, a je Ukrajina v zadnji ofenzivi nekaj ozemlja zavzela nazaj. V regiji Herson zasedajo večino ozemlja, v Zaporožju pa le del.