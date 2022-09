Nov prispevek za vse lastnike avtomobilov

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov zakon o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ta ureja pravila igre, ki bodo narekovala prehod na obnovljive vire energije, ter opredeljuje finančne vire, s katerimi bomo prehod v naši državi izvedli. Tako je ministrstvo predvidelo uvedbo novega prispevka, ki bi ga plačevali vsi lastniki avtomobilov. Prispevek v višini do nekaj deset evrov naj bi plačevali ob vsakokratni registraciji avtomobila, začenši z letom 2024. Višina prispevka bo sicer različna in odvisna od okoljskih parametrov, velikosti in starosti avtomobila. Vlada bo lestvico določila z uredbo.