Alexander Stöckl, trener norveške reprezentance v smučarskih skokih: Od Norčiča ne zahteva znanja norveščine

Alexander Stöckl je trener z najdaljšim stažem na čelu ene od reprezentanc ta hip v smučarskih skokih. Avstrijec z močno ekipo Norveške sodeluje od leta 2011 in je z njo osvojil vse, kar je v skokih možno osvojiti. Čeprav so njegovi varovanci domov prinesli naslove olimpijskega in svetovnega prvaka, zmagali na novoletni skakalni turneji, osvojili skupni seštevek svetovnega pokala, mu motivacije za delo ne zmanjka. Še več. Vseskozi išče možnosti za napredek, zato je pred začetkom letošnje sezone v svoj strokovni štab sprejel dolgoletnega trenerja ameriške reprezentance, slovenskega strokovnjaka Bineta Norčiča.