Kritika filma Mala mama: Prazna hiša, polna minulega

Francoska režiserka Céline Sciamma je posnela pet filmov in v vseh se posveča ženskam, od otroštva do odraslosti, od zapletenega najstništva do prepovedane lezbičnosti, od sodobnosti do zgodovinskega časa. Najnovejši film, lani posneta Mala mama, bi po dogovornih oznakah morali imenovati otroški film, saj sta osemletni deklici dejansko protagonistki, ki ju izvrstno odigrata Josephine in Gabrielle Sanz, trije odrasli imajo le stranske vloge. Če je torej Mala mama otroški film, pa je neznansko daleč od žanrskega klišeja: malo otroških vragolij, nekaj solz, nekaj stisk in veliko veselja. Mala mama namreč punčki prikazuje v kompleksnosti razmišljanja in čustvovanja – žalovanja, spominov in bojazni – ki jih sicer film večinoma namenja le odraslim.