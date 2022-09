Procesi v zdravstvu, ki temeljijo na globalnih standardih, povečujejo varnost pacientov in učinkovitost tudi v zdravstvenem sistemu. Prav zato so jih v gospodarstvu razvili in uporabljajo že desetletja. Z njimi preverjamo ustreznost posega na kraju oskrbe pacienta, da odpoklice izvajamo ciljno, da zagotovimo sledljivost pripomočkov in zdravil, da pri zadnjih preverjamo pristnost, da znamo uporabljati zaloge in da transakcije avtomatiziramo.

Kot zdravnici mi je izjemno pomembno, da vem, koga zdravim. Edino tako je mogoče spoštovati primarni postulat zdravljenja: pravi osebi pravo zdravilo in pravi osebi prave izvide. Človeške napake se dokazano pojavljajo v vseh sistemih. Ko uvedemo globalni standard, imamo možnost število človeških napak, če že ne povsem odpraviti, pa vsaj dramatično zmanjšati, da bomo zdravniki varno delali in bodo hkrati varni tudi naši bolniki. x Finance