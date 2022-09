Rezultati so več kot obetavni, pove vodja projekta v Kinodvoru Živa Jurančič. »Posamezne odzive otrok pridobivamo prek zaposlenih v bolnišnični šoli in vrtcu. Njihovi prvi odzivi so izjemno pozitivni. Poročajo namreč, da platforma prinaša dragoceno popestritev bolnišničnega vsakdana, obenem pa ponuja tudi sprostitev v dneh, ko se otroci in mladi zaradi zdravstvenih razlogov težje vključijo v proces šolanja.«

Projekt omogoča eni najranljivejših skupin dostop do kakovostnih filmskih vsebin, do katerih bi sicer težje prišli, v številnih primerih so to namreč projekcije, ki jih predvajajo zgolj v kinu. Spletna platforma ponuja izbran nabor kakovostnih vsebin, filmov različnih žanrov in dolžin, hkrati pa tudi igrivih dejavnosti za najmlajše, še doda Jurančičeva. »Projekt ponuja tudi dodatne vsebine, kot so Kinobalonove knjižice, druge igrive dejavnosti in Kinobalonov kovček, ki smo ga pripravili za igralnice različnih oddelkov na Pediatrični kliniki.«

V prihodnjih dveh letih bodo projekt vsebinsko nadgradili in ga razširili.