Mislim svoje mesto: Ko nas vozi kapital

V Ljubljani kolesarje vse bolj zamenjujejo skiroisti, ki se vozijo pokončno, kot da bi elektriko, na katero se peljejo, proizvedli sami. Recimo na domačem sobnem kolesu. Ali na fitnesu, kjer na trenažerjih, ki so v bistvu mini elektrarne, pridobivajo bone, s pomočjo katerih si lahko potem v mestu izposojajo električne skiroje. Ker kar dve petini energije, s katero bomo v imenu borbe za evropske vrednote začeli varčevati to zimo, v Sloveniji porabimo v prometu, bi pričakoval, da bomo vsaj zdaj začeli sistematično zmanjševati njeno porabo in bodo na trg končno prišle naprave, s pomočjo katerih bomo lahko svojo odvečno energijo predelali v elektriko. A je šel razvoj, vsaj kar se tiče električnih skirojev, v povsem nasprotno smer. Pri čemer je najbolj žalostno množično prepričanje, da so e-skiroji že zato, ker ne zastrupljajo svoje neposredne okolice, ekološka prevozna sredstva.