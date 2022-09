Nogomet so v Novo mesto prinesli dijaki in študentje

Ob stoletnici nogometnega kluba Krka je po letu in pol raziskav ter zbiranja gradiva luč sveta ugledala obsežna monografija, ki na 220 straneh prinaša bogato zbirko dokumentov in fotografij, pospremljenih z zgodovinsko noto, spomini in prigodami žogobrcarjev v mestu ob Krki.