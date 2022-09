»To je bila ena najbolj stresnih prireditev izbora. Ker še nismo imeli lastne opreme za izvedbo telefonskega glasovanja, smo najeli zunanjega izvajalca, operaterja. Zaradi nepričakovano velikega števila glasov pa se je računalniški sistem sesul in s sovoditeljem Andreo Flegom sva na odru, čakajoč rezultate, več kot 20 minut povezovala program povsem brez scenarija. Improvizirala sva. Sistema jim žal ni uspelo vzpostaviti in po takratnih pravilih smo kot zmagovalko razglasili prvouvrščeno po izboru žirije, pesem Samo ljubezen. Karmen Stavec je jokala. Magnifico in Patrik Greblo sta se zravsala.«

Celo noč so se ob prisotnosti notarke ukvarjali s to težavo in bili zjutraj klicani na sestanek k vodstvu televizije. O zadevi je razpravljal tudi programski svet, nekateri so zahtevali ponovitev izbora, kar pa zaradi rokov ni bilo možno. Tudi v širši javnosti je prišlo do protestov, predvsem homofobne narave. V evropskem parlamentu se je celo razvila krajša razprava, ali je Slovenija zaradi nastrojenosti proti istospolnim primerna za članico Evropske unije. »Na programskem svetu RTV je zadevo rešil takratni predsednik tega organa Janez Kocjančič, ki je zatem, ko je počakal, da vsak pove, kar misli, zaključil: 'Ali lahko zdaj kdo pove, kateri člen katerega zakona je kršila odgovorna urednica?' Odgovora ni bilo. Tišina. In Sestre so šle na Evrosong. V Talinu je malo ponagajala tehnika, saj so spremljevalni vokalisti skorajda preglasili glavni vokal, Marlenno; drugi sestri sta le odpirali usta. Najbolj je bilo slišati Jadranko Juras. Kljub vsemu, tam so pustile izjemen vtis. Prodor. Bile so izjemno prefinjene in drzne, disciplinirane, prave profesionalke, ves čas v visokih petah, s krvavimi žulji. Še danes sem ponosna na njih.«