Tako rekoč še preden smo s sebe dobro sprali zadnjo letošnjo morsko sol, je med nas treščilo deževno vreme z jesenskimi notami. In med drugim je napočila glavna sezona velikih jesenskih buč, sorodnic poletnih bučk. Izvirajo iz tropskih in subtropskih predelov našega planeta iz časov praprebivalcev Mehike, ki so jih uživali kot hrano poleg koruze ter fižola, uporabljali so jih kot zdravilno sredstvo, iz posušenih so izdelovali tudi glasbila. Stara indijanska ljudstva so buče gojila že pred 6000 leti, še bolj pa so jih cenili stari Grki, ki so jih malikovali kot božanstvo. Danes jih poznamo več kot 800 sort, ki jih gojijo povsod po svetu in so primerne za vrsto tako sladkih kot tudi slanih jedi. Izkušeni jedci jih imajo izjemno radi, in to ne kar tako za silo scmarjenih, ki bi jih jedli, ker česa boljšega ne bi bilo pri roki. Vešči kuharji iz buč pripravljajo vrhunske mojstrovine, ki ne pustijo ravnodušnih še tako izbirčnih sladokuscev.

Vsakdo pozna pražene bučne semenke, ki jih je prijetno grizljati kar tako ali morda ob vrču piva. Iz njih stiskajo bučno olje, to edinstveno specialiteto, ki izvira s severovzhoda naše dežele in je svetovna posebnost, tako okusna, da so se je lotili celo v hrvaškem delu Istre, kjer tako poleg oljčnega pridelujejo tudi zelo okusno istrsko bučno olje! Najpogosteje z njim sicer zabelimo solato, izredno lepo pa se ujame tudi z vaniljevim sladoledom. Manj znano je, da bučno olje ni primerno le za hladne jedi, ampak lahko z njim tudi kuhamo in pečemo. Denimo čebula, spražena na bučnem olju, je imenitna osnova za praženi krompir. Pristojni strokovnjaki so s poskusi dognali, da bučno olje brez težav prenaša še višje temperature od običajnih rastlinskih olj, tako da je tudi v ponvi povsem varno. In ko smo že pri tem – znanstveno je dokazano, da bučno olje učinkovito preprečuje bolezni prostate. Zaradi idealne kombinacije vitaminov, mineralov in vlaknin imajo buče tudi sicer izjemno ugoden vpliv na zdravje. Vsebujejo malo kalorij, zato so posebno priporočljive za tiste, ki želijo shujšati. Poleg obilice vode vsebujejo veliko vlaknin in zelo malo sladkorjev, zato so tudi izvrstna hrana za diabetike.

Jesenske specialitete so razne bučne juhe, pire iz buč in krompirja, znani so sladka bučna peciva, narastki, zavitki in torte, gratinirana buča iz pečice, buča na žaru, bučni golaž, z bučami polnjeni lignji … Nekateri iz njih pripravljajo celo kompot in omake za k testeninam. Da so buče uporabne vsestransko kot le kaj, dokazujeta tudi dva današnja recepta, ki ju lahko vključite v odlično kosilo.

Bučni narastek z mletim mesom Sestavine za 6 porcij 450 g očiščene buče,

500 g zmlete govedine,

450 g peresnikov/makaronov,

1 čebula,

6 strokov česna,

20 g ingverja,

4 žlice oljčnega olja,

1 vršiček svežega rožmarina,

200 g parmezana,

2 dl refoška ali terana,

2 žlički ​čilijeve omake,

sol, sveže zmlet poper Priprava 1 Iz 2 strokov pretlačenega česna in naribanega ingverja zmešamo pasto, ki jo dodamo mletemu mesu skupaj s soljo, poprom, čilijevo omako ter vinom. Temeljito premešamo in pustimo, da se marinira do 4 ure. Veliko ponev segrejemo, dodamo 2 žlici olja in meso med mešanjem pražimo, da se obarva svetlo rjavo. 2 Pečico segrejemo na 200 °C. Keramični ali stekleni pekač naoljimo. Testenine skuhamo po navodilih na embalaži, vendar jih odcedimo 2 minuti prej, kot je priporočeno. Bučo naribamo. V veliki globoki ponvi na 2 žlicah olja popražimo sesekljano čebulo. Ko ta postekleni, dodamo še 4 nasekljane stroke česna. Ko ta zadiši, dodamo malo nasekljanega rožmarina, premešamo in dodamo bučo, praženo meso in 3 dl vode ter mešamo, da se vse poveže. 3 Pokrito naj vre pet minut, nato dodamo odcejene testenine in 120 g naribanega parmezana ter dobro premešamo. Vse to vsujemo v pripravljen pekač in po vrhu posujemo preostali sir ter še malo rožmarina. Pečemo približno 20–25 minut, da sir postane zlato rjav. Postrežemo kot samostojno jed z izbrano solato Čas priprave in kuhanja: 75 minut

Kremna juha iz brokolija in špinače Potrebujemo 500 g brokolija,

200 g špinače,

1 čebulo,

3 krompirje,

4 stroke česna,

0,5 dl oljčnega olja,

2 dl smetane za kuhanje,

morsko sol, sveže zmlet poper Priprava Čebulo, česen, brokoli in krompir narežemo na koščke in vse hkrati vsujemo v večji lonec na malo olja. Pristavimo in 10 minut pražimo pri srednji temperaturi. Pri tem občasno pomešamo. Med tem operemo špinačo in jo narežemo (ali uporabimo zamrznjeno) ter dodamo v lonec. Dolijemo toliko vrele vode, da so vse sestavine dobro prekrite. Pokrito kuhamo še kakšnih 10 minut, nato vse skupaj zmeljemo s paličnim mešalnikom. Spet pristavimo, da zavre, nato odstavimo, dodamo smetano in premešamo. Postrežemo s popečenimi kruhki ali zlatimi kroglicami.