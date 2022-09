Torej, Janez Janša ni nespodoben čivkač, Hojs nikakor ni mamin sinko, Kacin nikoli ni za epidemijo krivil mladih zaljubljencev na klopcah in Grims nikakor ni prezrt s strani predsednika SDS Janeza Janše. Tudi Kopriva nikakor ni poslanka Alenka Jeraj in Nova24 nikakor ni strankarsko trobilo v madžarski lasti, vsekakor pa Viktor Orban ni najboljši prijatelj Janeza Janše in nikakor ne slovi po svojih nedomokratičnih metodah. Zoran Janković nikoli ni pil žganja z Miloradom Dodikom in Anže Logar nikakor ni odvisen predsedniški kandidat.

Prav tako se globoko opravičujemo tudi vsem, ki smo jih hote in nepomotoma izpustili v opravičilu.