Z opranimi možgani v paralelni resničnosti

S soočenjem oškodovanke in priče se je nadaljevalo sojenje zakoncema zaradi nasilja v družini in surovega ravnanja z otroki oziroma njihovega zanemarjanja. Vsak je vztrajal pri svojem: ona govori o hudem nasilju, on vsakršno nasilje zanika.