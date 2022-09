Komadina je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je pregled videoposnetkov varnostnih kamer pred urgentnim centrom in v njem pokazal, da dokumentacija posameznega bolnika ni bila ves čas z njim. Reševalno osebje iz Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica je dokumentacijo obeh bolnikov prenašalo skupaj, ločeno od bolnikov.

»Bolnika sta bila triažirana eden za drugim. Ob triaži prvega bolnika je bila dokumentacija obeh bolnikov v triažnem prostoru. Identifikacija prvega bolnika je bila narejena na podlagi informacije reševalnega osebja iz ZD Sevnica, ki je bolnika pripeljalo. V spremni dokumentaciji urgentnega centra je zabeleženo, da smiselnega kontakta ni bilo mogoče navezati ne z enim ne z drugim bolnikom«, je dejal Komadina.

Po njegovih besedah je na podlagi pregleda varnostnih kamer ugotovitev tega dela nadzora, da se je zamenjava zgodila ob predaji bolnikov med reševalcema iz reševalnega vozila v triažo urgentnega centra.

Kot je povedal Komadina, je komisija preverila zdravstveno obravnavo kroničnih bolezni obeh bolnikov kot tudi zdravljenje akutnih bolezni, zaradi katerih sta bila napotena na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Zaradi zamenjave identitete pri umrlem bolniku ni bilo zabeleženih kroničnih bolezni, katerih diagnoze so bile postavljene pred sprejemom v bolnišnico. Krvne preiskave so ustrezale njegovemu kliničnemu stanju. Umrl je 37 ur po sprejemu, kljub ustrezni, po opravljenih mikrobioloških preiskavah predpisani antibiotični terapiji. Prekinitev terapije njegovih kroničnih bolezni ni privedla do dokumentiranega zapleta.

Tudi pri bolniku, ki se je z zdravljenja vrnil v dom starejših občanov, niso ugotovili zapletov, ki bi bili posledica zamenjave identitete, kar si razlagajo z ustreznim kliničnim zdravljenjem bolnika, je zatrdil Komadina.

Dodal je še, da bolnika, ki nista imela zapestnic z identifikacijskimi podatki, v spremni dokumentaciji, na podlagi katere sta bila sprejeta, nista imela osebnih izkaznic ali drugih dokumentov s fotografijo, na podlagi katere bi bila mogoča njuna identifikacija.

Strokovni direktor celjske bolnišnice v odstopu Franc Vindišar pa je povedal, da je dogodek zamenjave identitete dveh bolnikov močno pretresel in zaznamoval vse zaposlene v bolnišnici, predvsem pa vse, ki so sodelovali pri njuni zdravstveni obravnavi. »Tudi zdravstveni delavci smo samo ljudje, ki se trudimo po svojih najboljših močeh, pa vendar se kaj takega ne bi smelo zgoditi,« je dejal Vindišar in ponovno izrekel obema družinama opravičilo in sožalje.

Ocenil je tudi, da si obe družini zaslužita odgovor na marsikatero vprašanje, zato izvajajo vse potrebne postopke, da se podrobno razjasni, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Na vprašanje, zakaj je ponudil odstop, je Vindišar odgovoril, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ob četrtkovem obisku celjske bolnišnice dejal, da pričakuje odstop vodstva bolnišnice.

Če minister ne bi izrazil takšnega pričakovanja, ne bi odstopil oz. bi počakal na izsledke notranjega nadzora, je še dejal Vindišar.

O njegovemu odstopu ter odstopu direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in pomočnice direktorja za zdravstveno nego Darje Plank bo na popoldanski seji odločal svet celjske bolnišnice.