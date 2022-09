Sladice z jabolki so resnično nekaj posebnega in obožujejo jih prav vsi. Ker so jabolka na voljo vse leto, lahko to sladico pripravite kadarkoli v letu, vendarle pa je najbolj čudovita prav v jesenskem ali zimskem času. Spomladi in poleti raje pripravimo sladice z drugim sezonskim sadjem.

Poleg jabolk pa so v pecivu tudi orehi. Ti niso le dobri in se odlično ujemajo z jabolki, ampak so tudi zelo zdravi, saj vsebujejo veliko omega 3 maščob, hranljivih snovi in mineralov, ki vplivajo na obnovo tkiv, celjenje ran in presnovo sladkorja, izredno koristni pa so tudi za delovanje možganskih funkcij.

Če pecivo pripravite s polnozrnato moko in rjavim sladkorjem namesto z belo moko in belim sladkorjem, bo to pecivo bolj zdravo in si za tato lahko privoščite tudi za zajtrk. Ker je mehko več dni, si ga pripravite v začetku tedna in ga imejte za zajtrk, skupaj s čajem ali kavo, še ves teden. Seveda je nujno, da ga v tem primeru hranite v neprodušno zaprti posodi in v hladilniku.

To pecivo je sicer dobro mlačno ali sobne temperature. Mlačnega lahko za še večjo uživancijo postrežete z vanilijevim sladoledom. Pecivo pa je super tudi z žlico grškega jogurta.

SESTAVINE (za pekač velik 24x24 cm, za 9 kosov) : 240 g (pirine) (polnozrnate) moke

1 žlička pecilnega praška

75 g mletih orehov

1/4 žličke soli

100 g (rjavega) sladkorja

150 g masla sobne temperature

2 jajci

1 lonček oz. 180 g kisle smetane ali grškega jogurta

1 žlička vanilijeve esence ali 1 vrečka vanilijevega sladkorja

1 žlička cimeta

25 g orehovih jedrc

3 jabolka