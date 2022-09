»Vsi nasedli kiti ostajajo skrivnost. Ne vemo natančno, zakaj je do tega prišlo,« je dejala strokovnjakinja za divje živali Vanessa Pirotta in dodala, da so bili kiti najverjetneje del skupine mladih samcev, ki se je znašla v težavah.

Kot možne razloge za nasedanje kitov je navedla napačno orientacijo kitov, sledenje bolnemu voditelju in to, da so se v plitvejše vode podali zaradi strahu. Hkrati je spomnila, da kiti glavači veljajo za ogroženo vrsto in lahko zrastejo do 18 metrov ter tehtajo do 45 ton, poroča BBC.

Do podobnega incidenta je na Tasmaniji prišlo septembra 2020, ko je v najhujšem množičnem nasedanju v Avstraliji poginilo več kot 380 mrkih pliskavk. Nasedanje kitov v tem otoku sicer ni redkost. Strokovnjaki namreč že dlje časa opozarjajo, da je otok »vroča točka« za takšne dogodke.