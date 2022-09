V SDS so že dalj časa kritični do odločitve o odstranitvi ograje na meji. Bobnarjeva naj bi po njihovem mnenju zavestno odpirala meje tujcem, ki v državo vstopajo nezakonito, ter tako izpostavljala državljane nevarnostim. Po njihovi oceni so se ravno zaradi začetka odstranjevanja žice povečali nezakoniti prestopi meje.

Ministrica je te očitke že večkrat zavrnila kot politične manipulacije. Odstranitev žice na meji - doslej so je odstranili okoli štiri kilometre - so sicer podprli tudi nekateri župani obmejnih občin. Dejala je tudi, da se interpelacije ne boji.

Med možnimi razlogi za interpelacijo bi lahko bil tudi dopis, s katerim je ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo upravne enote, nekatere zavode in diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise podpore h kandidaturi nekaterim kandidatom za predsedniške volitve. Kot prvo so to storili za Natašo Pirc Musar, nato pa na zaprosilo tudi za nekatere druge napovedane kandidate.

V SDS iz tega razloga sicer pripravljajo tudi interpelacijo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, menijo namreč, da gre za zlorabo diplomatskega komunikacijskega sistema.

Špekulira pa se tudi o morebitni interpelaciji zoper ministra za obrambo Marjana Šarca. Predsednik SDS Janez Janša je namreč na Twitterju med drugim ocenil, da je vladna odločitev za odpoved pogodbe o nakupu osemkolesnih oklepnikov tipa boxer »zrela za interpelacijo«.