V sredo bo povečini sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, na severovzhodu bo možna kakšna ploha. V petek bo še večinoma sončno, predvsem na zahodu bo lahko nekaj več oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, le vzhodna Evropa je še pod vplivom vremenskih motenj. Od severa k nam doteka razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo v krajih vzhodno in severno od nas možna kakšna ploha. Pihal bo veter severozahodnih smeri. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V sredo bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. V krajih vzhodno od nas lahko nastane kakšna ploha. Ob Jadranu bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv večinoma ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. Vpliv vremena na počutje bo prehodno povečan v torek zvečer in v noči na sredo.