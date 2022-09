Pod blagovno znamko JIMMY je bilo v zadnjih 15 letih proizvedleno že več kot 10 milijonov sesalnikov in 4 milijone okolju prijaznih gospodinjskih aparatov na leto. Poleg tega KingClean trži in deluje v več kot 100 državah in regijah ter je usmerjen v raziskave, razvoj in proizvodnjo električnih gospodinjskih aparatov.

Pred dobrim tednom se je odprla prva fizična trgovina JIMMY v Evropi, in sicer v Italiji, natančneje v Veroni. Italijanski potrošniki so nad blagovno znamko JIMMY zelo navdušeni, s prisotnostjo znamke na slovenskem tržišču pa se odpira priložnost tudi za domače potrošnike, da spoznajo visokotehnološke izdelke podjetja Kingsclean.

Med 2. in 6. septembrom je znamka JIMMY na sejmu IFA v Berlinu, kjer proizvajalci razstavljajo najnovejše dosežke na področju zabavne elektronike, gospodinjskih aparatov in informacijske tehnologije, predstavila tudi zadnje novosti. Mednje spadata dva modela pokončnih brezžičnih sesalnikov, ki jih je slovenska javnost spoznala na predstavitvi pretekli petek, v prostorih prodajnega salona Smartus v ljubljanskem BTC-ju.

Najnovejša pokončna brezžična sesalnika H9 Flex in H10 Pro, se ponašata z dobrodošlo nadgradnjo pri sesanju, saj imata modela, ki se sicer med seboj razlikujeta v sesalni moči, vzdržljivosti baterije, govorni nadgradnji (H10 pro) in vgrajenem senzorju za zaznavanje prahu. Obenem sta oba modela opremljena tudi z led lučmi, kar omogoča natančnejše čiščenje temnejših delov pod pohištvom. Da pa bo prvi jesenski mesec še bolj vesel in pester, je Jimmy v sklopu trgovine Smartus v ljubljanskem BTC-ju v, dvorani A pripravil akcijske cene določenih izdelkov, s tem pa želijo pri podjetju Smartus slovenskim potrošnikom še bolj približat blagovno znamko.