Jamo je odkril bager med gradbenimi deli in je po podatkih urada dostopna prvič, odkar je bila zapečatena v času Ramzesa II.

Znanstveniki so se spustili v »osupljiv prostor, za katerega se zdi, da je zastal v času«, in našli izklesano jamo kvadratne oblike z osrednjim podpornim stebrom. »V jami je ležalo več deset nedotaknjenih keramičnih in bronastih artefaktov, natanko tako, kot so jih razporedili pri pogrebnem obredu,« so pojasnili v uradu.

Med predmeti, ki so ležali na tleh, so našli keramiko, posode za kuhanje, posode za shranjevanje ter konice puščic in kopij.

Kot so še pojasnili v uradu, so bile posode pogrebne daritve, ki so spremljale umrlega v prepričanju, da mu bodo služile v posmrtnem življenju.

Arheolog izraelske uprave za starine Eli Jannai je najdbo opisal kot enkratno odkritje, ob katerem se je počutil, kot da bi bil na snemanju filma o Indiani Jonesu.

Znanstveniki so ocenili, da bi komora lahko omogočila celovito sliko o pogrebnih običajih v pozni bronasti dobi.