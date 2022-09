Lani so hudo bolezen, kostnega raka na nogi, diagnosticirali avgusta 2018, ko je bila stara deset let. Ko je ležala na zagrebški kliniki za otroške bolezni, je njena mama Marijana Prpić s še nekaj humanitarci sprožila akcijo zbiranja denarja, češ da hči potrebuje zdravilo, ki na Hrvaškem ni dostopno, in da je nujno zdravljenje v tujini. Ljudje so stopili skupaj, zbrali so dobrih 985.800 hrvaških kun oziroma nekaj več kot 132.000 evrov. A kot vse kaže, je Prpićeva javnost hudo zavajala. Zdaj ji sodijo, ker naj bi skoraj polovico denarja porabila za svoje potrebe in ne za zdravljenje. Še veliko hujša pa je druga obtožba: ker se ni držala zdravniških navodil in otroka ni vodila na kemoterapijo, je bolezen izjemno hitro napredovala. Lana je umrla 8. julija 2019. Tožilske očitke 35-letnica zanika.

Zagrebški zdravniki pravijo, da so že kmalu po začetku zdravljenja imeli veliko težav zaradi matere, ki je odločno odklanjala kemoterapijo. Razlagali so ji, zakaj je potrebna, vključili center za socialno delo, organizirali sestanke. A ni nič pomagalo. »Moja deklica je pred dvema mesecema še normalno prišla v bolnišnico. Imela je lase do pasu. Danes leži v postelji, v plenicah, brez obrvi, trepalnic, las, vsa se trese. Ogorčena sem. Nikakor nočem ovirati zdravljenja. Ampak ne želim kemoterapije. Vse sem prebrala o njej, dokazano je, da gre za strup, ki ne ubija raka, ampak ga še dodatno spodbuja. Obstajajo drugi načini zdravljenja, v lekarnah za sto evrov prodajajo vitamine, ki pomagajo organizmu, da sam umori rakave celice. Če bi to vedela, jo nikoli ne bi pripeljala v bolnišnico,« je jeseni 2018 Prpićeva povedala za Jutarnji list.

Operacija, nato pa … nič

Vodja zavoda za hematologijo otroške bolnišnice Jasminka Stepan Giljević je na sojenju dejala, da so jo opozarjali na nevarnost bolezni in da je možnost ozdravitve 20 do 30 odstotkov. »Tudi če je samo odstotek možnosti, bi dal vsak vse od sebe, da ozdravi. Imeli smo že nosečnico s številnimi metastazami. Rodila je, danes je živa in zdrava, tudi o njej sem povedala Marijani,« je pričala. Ko je Prpićeva ponavljala, da bo deklico raje odpeljala v tujino, so ji pojasnili, da za to ni nobene potrebe. In da na Hrvaškem osteosarkom zdravijo enako kot drugje v zahodnem svetu in tudi zdravstveno zavarovanje ga krije.

Prpićeva, ki je na družbenih omrežjih pozivala celo k linču zdravnikov, je Lano po treh kemoterapijah odpeljala v Nemčijo. Ko je videl, da noče zdravljenja doma, jo je k temu nagovoril otrokov oče, ki živi v Münchnu. Tam so jo tudi operirali. V obtožnici piše, da je bila na kliniki do 24. januarja 2019 in da so v odpustnem pismu naročili, da naj se zdravljenje takoj nadaljuje s kemoterapijo. Vendar mama otroka ni več peljala ne na pregled ne na kemoterapijo. Metastaze so se začele širiti in julija istega leta je Lana umrla. Njen oče je Prpićevo prijavil centru za socialno delo in tudi vložil tožbo, da bi lahko sam odločal o zdravljenju. To je sicer dobil, a takrat je bilo za deklico že prepozno.