Potem ko nihče ni resno računal na njih, je španska košarkarska reprezentanca spet udarila. Še četrtič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih si je pokorila konkurenco in se zasluženo veselila novega uspeha pod selektorskim magom Sergiom Scariolom.

»Nikoli ne obupamo. Nismo sebični. Zaupamo ekipi, trenerskemu štabu in načrtu, ki ga pripravijo pred vsako tekmo. Veliko stvari v tem moštvu enostavno funkcionira. Ekipa pomeni, da vsi opravljajo svoje naloge za skupno dobro. Vsak posameznik je pomemben. Od prvega do dvanajstega igralca, od tehničnega vodje do fizioterapevta. Nihče ni stavil na nas. Nihče nas ni omenjal med favoriti. A v slačilnici smo drug drugega klicali 'champ' (v prevodu prvaki, op. p.). In to smo tudi postali,« je emotivno pojasnil najkoristnejši igralec (MVP) turnirja Willy Hernangomez. Ob njem so bili v najboljši peterki turnirja še soigralec Lorenzo Brown, Giannis Antetokounmpo (Grčija), Dennis Schröder (Nemčija) in Rudy Gobert (Francija).

​Scariolo: Presegli smo pričakovanja

Dominacija španske košarkarske reprezentance pod vodstvom Sergia Scariola je neverjetna. 61-letni v Brescii rojeni italijanski strateg je furijo vodil med letoma 2009 in 2012 ter od 2015 naprej. V tem času se je podpisal pod osem odličij. Štirikrat je bil evropski prvak (2009, 2011, 2015 in 2022), enkrat svetovni (2019), enkrat olimpijski podprvak (2012) ter dvakrat bronast (OI 2016, EP 2017). Izjemno je prebrodil menjavo generacije v španski izbrani vrsti, saj so od svetovnega prvenstva 2019 superge na klin obesili Pau in Marc Gasol, že pred tem Jose Calderon, Felipe Reyes in Juan Carlos Navarro, ni več tudi Fernanda San Emeteria, Sergia Rodrigueza in Victorja Claverja. Zaradi poškodb sta to pot manjkala še takšna asa, kot sta Ricky Rubio in Sergio Llull. »Ko je Fiba naznanila, da bo uvedla spremenjen sistem kvalifikacij, nam je bilo nemudoma jasno, da v njih ne bomo morali računati na dvanajst do štirinajst najboljših posameznikov. Že pred pripravami na evropsko prvenstvo 2017 smo tako naredili kamp, kjer smo začeli formirati drugo ekipo, po večini iz mladih igralcev. Razložili smo jim koncept, ki so ga sicer poznali tudi že iz mlajših kategorij. Nismo vedeli, kaj nam bo to prineslo, a izkazalo se je kot zadetek v polno,« je pojasnil Sergio Scariolo. Novembra 2021 so na prvih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo igrali Jaime Pradilla, Xabi Lopez-Arostegui, Jaime Fernandez, Dario Brizuela, Alberto Diaz, Joel Parra, kasneje še Sebastian Saiz. Nihče od njih ni igral v ligi NBA ali evroligi, danes pa so ogrodje moštva, ki je postalo evropski prvak.

Kot pravi prerok je Scariolo tudi ocenil, da ob odsotnosti Rubia potrebuje pomoč naturaliziranega organizatorja igre. Izbral Lorenza Browna. To je v Španiji sprožilo številne polemike, eden od najglasnejših kritikov je bil Rudy Fernandez, a so kmalu vsi uvideli, da ima tudi ta poteza smisel. Brown je bil namreč eden ključnih posameznikov pri pohodu na evropski naslov, hkrati pa se je zaradi izjemnega karakterja in nesebičnosti odlično vključil v moštvo. »S tem zlatom smo presegli pričakovanja. Je najmanj pričakovana kolajna od vseh do zdaj, a zato nosi toliko večje zadoščenje. Zgrajena je na trdem delu, odrekanju in želji, da presežemo naš limit. Košarka je ekipni šport in prave ekipe zmagujejo. Umetnost pa je vleči prave poteze, da ti to uspe. Nekatere stvari so evidentne in gredo na naslovnice časopisov. Nekatere ostanejo skrite. Za špansko košarko je bil to deveti finale letošnjega poletja. To pomeni, da je v ozadju veliko dela in sposobnih ljudi. To je tudi njihov uspeh in ni plod naključja. Ponosen sem, da smo bili ekipa od začetka do konca. Spodbujam igralce, da so svoje osebnosti, da pokažejo svoj značaj, željo in odlike, a vedno v okvirih ekipe,« je razpredal Scariolo.

Kolajna s posebno vrednostjo

Ob Brownu sta tokrat izstopala brata Willy in Juancho Hernangomez, ki postajata dostojna naslednika Pauja in Marca Gasola. Svoje je dodal tudi neuničljivi Rudy Fernandez, ki je pri 37 letih prišel do enajstega odličja v članskem reprezentančnem dresu. Štirikrat je bil evropski prvak (2009, 2011, 2015, 2022), dvakrat svetovni prvak (2006, 2019), dvakrat olimpijski podprvak (2008, 2012), enkrat evropski podprvak (2007) ter dvakrat bronast (EP 2013, OI 2016). »Ta kolajna je posebna, morda še najbolj od vseh, saj smo za njo izjemno garali. Posvečamo jo Sergiu Llullu, ki se je poškodoval tik pred prvenstvom,« je povedal presrečni Rudy Fernandez.