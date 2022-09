Objavljene številke o inflaciji v ZDA v minulem tednu nakazujejo, da se ta začenja prelivati po sistemu. Številka 8,3 odstotka na letni ravni je namreč negativno presenetila. Pričakovanja vlagateljev so bila namreč nekoliko nižja, sploh ob dejstvu, da so cene določenih surovin na delniških trgih že upadle. Višje obrestne mere tako še vedno niso v zadostni meri umirile inflacije. V Ameriki je tako vse več govora o višanju plač, kar pa rešitev ponovno oddaljuje. Na trgu so se spet pojavile špekulacije, da mora FED obrestno mero ta teden dvigniti za do pred kratkim nepredstavljivi en odstotek. Vse to še dodatno krepi ameriški dolar, ki se še naprej giblje okoli paritete.

Višje obrestne mere v ZDA se večinoma prenašajo tudi v Evropo. Tudi na stari celini cene obveznic padajo in povzročajo vedno več težav v sistemu. To je izredno lepo opisalo ameriško podjetje Fedex, ki je prejšnji teden objavilo znižanje prihodkov v letošnjem letu za kar 500 milijonov dolarjev, predvsem zaradi manjšega obsega dostave paketov predvsem v Evropi in tudi Aziji. Cena njihovih delnic je zgrmela za rekordnih 21 odstotkov. V ZDA je tako ekonomija še naprej dokaj odporna proti višji ceni denarja, v Evropi pa se že delno že čutijo posledice višjih obrestnih mer. Delniški trgi so tako še naprej pod vplivom monetarne politike in ugibanja, kdaj se bo dvigovanje obrestnih mer končalo in razmere stabilizirale. Tako kot so trge v preteklosti navzgor poganjale nizke obrestne mere in različni stimulusi, imamo zdaj obrnjeno sliko. V delniških trgih je trenutno vseeno veliko negative že vračunane, prav tako so tudi vlagatelji pozicionirati relativno konservativno. Na globalni ravni imajo delniški skladi največjo alokacijo denarja po letu 2008. V primeru ohlajanja inflacije bi se delnice tako odbile navzgor, vendar je verjetnost za to trenutno še vedno zelo majhna. Večja verjetnost je, da bodo delnice v nemilosti centralnih bank še nekaj časa oziroma vsaj dokler se podjetja in tudi posamezniki ne prilagodijo na višjo ceno denarja. Še nekoliko bolj so v nemilosti delniški trgi v Evropi, kjer pa prihajajoča zima predstavlja težavo, ki je ECB ne more rešiti. x