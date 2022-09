Preden pa se to zgodi, so Janševi prek enega od uradnih portalov sedanje SDS-ove opozicije angažirali dolgoletnega diplomata Dimitrija Rupla, ki je, češ da »se za komentar in tukajšnjo prošnjo čutim poklican«, kot je zapisal, objavil patetično pismo, naslovljeno ravno na – uganili ste – »dragega Boruta«, s pozivom, naj se »o zadevi« pogovori z zunanjo ministrico Fajonovo, in s prošnjo, »da jo prepričaš, naj umakne predlog o zamenjavi slovenskega veleposlanika v Washingtonu«.

No, očitno gre Janši res na slabše, da mora za politično pomoč zdaj prositi celo upokojenega Rupla, ki prošnjo prenaša na politično kmalu upokojenega Pahorja. Zato pa v uredništvu te rubrike ne želimo napovedati, ali bo Pahor Janši tokrat – verjetno še zadnjič – ustregel ali ne. Ker odgovor na to vprašanje bralci poznate bolje od nas.