Tony Elieh, Improvizator in bas kitarist: Glasbenik med Bejrutom in Berlinom

Improvizator in bas kitarist Tony Elieh gostuje na rezidenci 14. festivala eksperimentalne elektronske glasbe in zvočne umetnosti Sonica. Nastopil bo z bobnarjem Jako Bergerjem in hrvaškim multimedijskim umetnikom Branimirjem Štivićem. Elieh prihaja iz Libanona, kjer soustvarja bejrutsko glasbeno sceno, zbrano okoli festivala za sodobno glasbo Irtijal. Pred letom dni pa se je z družino preselil v Berlin. Javi se s turneje na Poljskem, kjer gostuje s projektom Zone Null, ki ga izvaja z nemškim tolkalcem in skladateljem Burkhardom Beinsom. Prav kar v Oslu poteka premiera njegovega dela z Neue Vocalsolisten iz Stuttgarta. Je del odmevnega sedemčlanskega benda Karkhana, ki glasbo Bližnjega vzhoda vpenja v sodobne kontekste.