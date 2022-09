Vlečem paralelo s situacijo v naši »ubogi« Sloveniji. Vlada Roberta Goloba je v ekipnem duhu s pomočjo civilne družbe dosegla prepričljivo zmago v borbi za rešitev Slovenije. V trenutku zmage pa si je v boju za končni cilj – zares uspešno oddelan celotni mandat – vlada narisala na hrbet tarčo. In res se je takoj vsulo iz že znanih koncev, kot tudi od povsod, kjer so nameščeni Janševi navijači v obliki delegiranih škodljivcev (primer programskega sveta RTV), kot tudi s strani SDS za stalno zaposlenih kadrov v državni upravi in pa državnih predstavnikov (primer veleposlanika v ZDA).

Če bo v tej odločilni tekmi selektor Golob pozabil na civilno družbo ter njen odločilni delež pri uspehu na volitvah, potem bo tarča na hrbtu vlade vedno večja in poraz na tej odločilni tekmi vedno bolj verjeten. Toliko bolj, ker so se v nasprotni ekipi povezali vsi, ki so od prejšnje vlade imeli korist – da jih ne naštevam …

Kako zelo škodljivo deluje SDS s pomočjo NSi v opoziciji, vidimo na vsakem koraku, od vlaganja pobud za referendume s ciljem zavlačevanja najbolj nujnih sprememb v državi in oteževanja reševanja škodljivih ukrepov prejšnje vlade, do neprestenega napadanja po družbenih omrežjih ter predvsem rušenja neovisnega javnega informacijskega sistema. Vem, da obstajajo strokovna mnenja, kako bi se dalo preseči trenutne težave na javni RTV s konkretnimi ukrepi in da zanje zagotovo ve tudi selektor Golob. Morda pa bo ta odločilna tekma izgubljena samo zaradi tega nujnega, a nesprejetega ukrepa selektorja. Na koncu ob porazu tako in tako za vse odgovarja on sam. Torej, gospod Golob?

Srečo Knafelc, Krvava Peč