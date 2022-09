Zastoj v gibanju, 7.

Vedno mi je zanimivo brati prispevke Vida Draščka z Vrhnike. Zadnji z gornjim naslovom mi je dal malo misliti, pa so me zasrbeli prsti in sem sedel za računalnik, da napišem moje mnenje o tej temi. Z Draščkom se namreč strinjam, da definicija Gibanja Svoboda ni bila jasno predstavljena. Spomnim pa se, da je predsednik Golob na eni od predstavitev dejal, da bo to gibanje malo levo in malo desno. Kaj je s tem mislil, sem ga povprašal s sestavkom v Pismih bralcev. Pričakovano nisem dobil odgovora. Ni mi preostalo drugega, kot da počakam, kako so bo to odrazilo po zmagi na volitvah.