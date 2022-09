Gibanja Združenje za naravni razvoj otrok, Zdrava družba in Maske dol so vložila pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih. Pozneje so na ustavno sodišče vložila še tri zahteve, da se preizkusi ustavnost sklepa državnega zbora. Foto: Luka Cjuha