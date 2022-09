Čeprav identifikacija bolnikov, ki prihajajo v zdravstvene ustanove bodisi na ambulantne preglede ali na hospitalizacijo, ne bi smel biti problem, pa včasih je. Da se v javnosti ne bi pojavljala vprašanja kot kako je mogoče, da se zamenjajo bolniki, na osnovi mojih izkušenj vem, da je to povsem mogoče. Ne bom komentiral celjskega dogodka in ne mislim s tem opravičevati kogarkoli, ampak bom skušal v nadaljevanju razložiti, na osnovi mojih izkušenj, zakaj je to mogoče.

V informativni oddaji 24ur 17. 9. je znani poslanec povedal nekaj, kar zdravniki že dolgo opozarjamo, da na tako pomembnem identifikacijskem dokumentu, kot je zdravstvena kartica, ni slike lastnika oziroma uporabnika. Pri vsakem opravku na upravni enoti ali občini, zavarovanju avtomobila, v banki, na pošti, na recepcijah hotelov, pri prehodu državne meje se preverja identiteta osebe in nihče tega ne problematizira, ker se vsakemu zdi to nekaj samoumevnega. Celo v izkaznicah športnih društev in še mnogih drugih je slika lastnika in moraš pokazati ta dokument, iz katerega je razvidno, da si ti res ti.

Predvsem na urgenci se pogosto obravnava bolnike, ki niso sposobni povedati niti imena, kaj šele naslova in podatke o njihovih ožjih sorodnikih, pa tudi take, ki pri sebi nimajo nobenih dokumentov, in take, ki se predstavljajo z lažno identiteto. Toliko v pojasnilo glede aktualnega dogodka v Celju.

Vsakomur je povsem razumljiv postopek ob rojstvu. Novorojenčki hkrati z materjo takoj po rojstvu dobijo zapestnico, na kateri so podatki, ki so pomembni za identifikacijo otroka in matere prav zato, da ne pride do zamenjave, do katerih je že velikokrat prišlo pri nas in v tujini.

Enako se mrtvim v bolnišnicah takoj po smrti na palec noge priveže vznožni listek, da ja ne bi prišlo v mrtvašnici, kjer vsaj v UKCL leži več pokojnikov hkrati, do zamenjave. In odkar je tako, se ne spominjam, da bi prišlo kdaj do zamenjave. Mrtvim pač njihove identitete ni mogoče preverjati drugače.

Pri ambulantnih bolnikih in tistih, ki še niso šli skozi postopek sprejema v bolnišnico preko sprejemne pisarne, pa lahko nastane resen problem.

Nemalokrat sem na urgenci obravnaval bolnike, katerih identiteta ni bila znana. Dokler nismo uspeli, največkrat s pomočjo policije, ugotoviti njihove identitete, smo jih obravnavali kot XY ali XX. Če so preživeli obravnavo na urgenci, smo jih tudi kot take sprejeli na ustrezne oddelke, če so pa umrli, so bili prepeljani na sodno medicino kot neznane osebe.

No, največkrat pa sem imel opravka z naslednjimi problemi. Na urgenco in v specialistične ambulante so prihajali pacienti s tujimi zdravstvenimi izkaznicami. Jasno je seveda, zakaj. Niso bili zdravstveno zavarovani. Mnogi se verjetno še spominjajo, da smo zavarovanci nekoč imeli knjižice in v njih so bili navedeni osebni podatki in praviloma žigi obiskov pri zdravnikih. Če smo opazili, da se spol, zapisan v zdravstveni knjižici, ne ujema s pacientovim, ki smo ga obravnavali, je bilo to hitro jasno, da gre za goljufijo. Če pa je bil spol isti, je bil problem. V nekdanji zdravstveni knjižici in tudi na sedanji zdravstveni kartici še danes ni fotografije uporabnika in lahko le verjamemo, da je identiteta konkretne osebe, ki izroči kartico, v resnici prava. Na račun lažne identitete so bili ljudje pregledani, poslani na določene preiskave, prejeli so recepte za zdravila, predlog za bolniški stalež. Ljudje so pač iznajdljivi in najdejo številne priložnosti za izigravanje pravil, zdravstveni delavci pa nismo uradno pooblaščene osebe, da smemo preverjati identiteto. Kar je skrajno neverjetno, a ni nemogoče, predvsem če ni znancev ali svojcev, ki bi jih kdaj obiskali, pa so bili nekateri brez preverjanja identitete morda tudi kdaj sprejeti v bolnišnico in so celo umrli, zato je tudi taka skrajna možnost teoretično možna. Kot sem že omenil, se je vsaj v moji praksi zgodilo, da niti v času smrti nismo vedeli za identiteto pokojnika.

Zato naj se javnost ne sprašuje, kako je mogoče, da do nesprejemljivih dogodkov prihaja, ampak zakaj do njih prihaja. To pa je mnogo širši problem, ki se ne tiče samo zdravstvenega osebja.

prim. dr. Marjan Fortuna, Kranj