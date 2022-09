Najboljša grajska letina za chardonnay

V grajskem vinogradu so letos že petič pobirali grozdje. Prejšnji teden so potrgali grozdje bele sorte belpin in včeraj še rdeče sorte rdečegrajc. Če ne bi preteklega konca tedna preživeli v obilici deževja, bi bila to najboljša letina do zdaj.