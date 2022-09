Protipoplavni ukrepi minuli konec tedna prestali vodni krst

Čeprav so na Bokalcah minuli konec tedna izmerili višji pretok Gradaščice kot leta 2014, ni bilo novic, da bi bili poplavljeni številni objekti kot pred devetimi leti. Zasluge za to naj bi imeli protipoplavni ukrepi na Glinščici, ki jih je izvedla Mestna občina Ljubljana, in nekateri že izvedeni ukrepi na Malem grabnu, ki je v pristojnosti direkcije za vode.