Oh, spet ta 8. marec!

Poznam gospo, ki iz dna duše sovraži svoj rojstni dan. A je res treba, da se ta prekleta reč ponovi vsako leto?! A mora koledar človeka res zmeraj znova opominjati, da se stara, da mu odpovedujejo srčne zaklopke, se krhajo kosti in obešajo mišice?! Kako prostaško, kako obupno nevzgojeno. In potem še prazniki. Vedno znova isti, da se človek ja spomni, kje je ostal in kam si je nekoč želel priti; da je razvidno s Saturna, kako nebogljeno caplja na mestu, medtem ko se vse drugo vrti v svoji nori hitrostni objestnosti.