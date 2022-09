Ludvik Nazarij Glavina, vinogradnik in vinar: Refošk kot veliko bordojsko vino

V Šmarjah pri Kopru, v osrčju slovenske Istre, stoji vinogradniško-oljkarska kmetija Ludvika Nazarija Glavine, ki je vinsko klet Santomas ustanovil leta 1997. Danes vse večjo vlogo pri kreiranju vin in ustroju kmetije Santomas prevzema vnukinja Nika Glavina, ki je že šesta generacija Glavinovih, kot rad pove Ludvik Nazarij. V vinski hiši Santomas, ki je ena največjih in arhitekturno najbolj pompoznih vinskih kleti v Istri, na 26 hektarjih vinogradov in osmih hektarjih oljčnikov največ pozornosti namenjajo rdečim sortam, med katerimi prednjači refošk, ki je ob merlotu, cabernetu sauvignonu in syrahu tudi njihovo najbolj paradno vino, od belih sort pa malvaziji. Hkrati so Glavinovi eni največji pridelovalci oljk in oljčnega olja.