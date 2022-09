Skupna cena po enega primerka osmih novih priložnostnih znamk je 10,58 evra, šestih ovitkov prvega dne 15,88 evra. Izid novih znamk spremlja Bilten št. 142, v katerem so objavljeni tudi podatki za znamke vmesnega, julijskega izida (motivi: SP v poletih s toplozračnimi baloni, Gasilska olimpijada in Euromed postal – antična mesta Sredozemlja), pa tudi za razglednično dopisnico, ki je v počastitev 50. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine izšla 9. septembra (oblikovanje Edi Berk po fotografiji Janeza Pukšiča; naklada 1900 razglednic, žig prvega dne: 1240 Kamnik).

Volk je plenilec, največji predstavnik družine psov, na območju Slovenije je bil skoraj iztrebljen. V zadnjih desetletjih se populacija volkov veča, domnevno je prisotnih že okoli 20 tropov. Tri znamke in blok z eno znamko predstavljajo 26. izdaja živali/favne na slovenskih znamkah. Ilustracije in oblikovanje sta delo Zlatka Drčarja, vse znamke imajo črkovno nominalo: A (0,69 evra), B (0,88 evra), C (1,50 evra) in D (blok, 1,67 evra). Žig prvega dne, odtisnjen tudi na dveh ovitkih prvega dne (št. 20/znamke in 21/blok), bo v uporabi na pošti 1330 Kočevje.

Varnost v prometu – varnostni pas varuje vas. Propagandno znamko, namenjeno ozaveščanju voznikov, so pripravili v Villa creativa, nosi črkovno nominalo B (0,88 evra). Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 22), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Italijanski skladatelj iz Beneške republike in eden največjih violinistov svojega časa je bil Giuseppe Tartini. Rodil se je pred 330 leti v Piranu, umrl je leta 1770 v Padovi. Oblikovalec Robert Žvokelj je ustvaril eno najbolj posrečenih slovenskih znamk zadnjih let, saj je eno od dveh konkavnih C-vdolbin resonančnega trupa violine oblikoval v vragov profil, podaljšek peklensko rdečega ozadja, kar namiguje na najbolj znamenito Tartinijevo delo Vražji trilček. Znamka ima črkovno nominalo B (0,88 evra). Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 23), bo v uporabi na pošti 6330 Piran/Pirano.

V seriji Slovensko industrijsko oblikovanje smo leta 2012 na znamki dobili ne najbolj posrečeno prikazan motiv telefonskega aparata ETA 80, znamenitega »fitipaldija« Davorina Savnika, zdaj bomo v (novi?) seriji Spomeniki slovenske tehniške dediščine na znamki dobili motiv avtomatskega telefonskega aparata Iskra ATA 11. Znamko z nominalo 1,50 evra so oblikovali v Villa creativa. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 24), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Drugi blok z eno znamko v seriji Vodnjaki na Slovenskem prikazuje veliko posebnost med vodnjaki, vodnjak s črpalnim mehanizmom na utež iz Loža na Notranjskem, ki deluje na osnovi premikanja nihala levo-desno. Tako kot lanski blok je tudi tega pripravil Marko Prah, znamka ima nominalo 2,58 evra. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 25), bo v uporabi na pošti 1386 Stari trg pri Ložu.