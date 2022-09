Zahod po besedah Dodika več let ni ukrepal ob »iztrebljanju ruske populacije v Ukrajini«, Rusija pa je morala ukrepati. »Rusija izvaja posebno operacijo, katere namen je resnično ta, da uniči sovražnika, svojo misijo pa opravlja tako, da je čim manj žrtev,« je Dodik izjavil dan pred torkovim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi.

Spomnil je na govor Putina v Münchnu iz leta 2007, ki ga Zahod po njegovem mnenju ni vzel resno. »Vsi se spomnimo opozorila predsednika Putina na münchenski konferenci, da Rusija ne more mirno gledati približevanja svojim mejam in da tega ne bo nikoli dopustila. Vseh teh dolgotrajnih opozoril niso jemali resno. Zahod se do nas, Srbov, lahko vede drzno, nam prekine dostop do nafte, uvede sankcije, a Rusija je druga zgodba. Te predrznosti niso sprejeli dobro. Rusija se je morala maščevati,« je opozoril Dodik.

Srbski član predsedstva BiH je v pogovoru za Tass izrazil tudi prepričanje, da je Rusija vedno spoštovala mednarodno pravo, so ga pa kršile države Zahoda, ki jih je primerjal s tretjim rajhom.

Da Srbi v BiH težijo proti Srbiji, je po njegovih besedah naravno. »Podobno je z Rusi v Ukrajini, ki jih je 15 milijonov, vodstvo te države pa jim je prepovedalo ruski jezik. Posebno operacijo Rusije v Ukrajini upravičuje zaščita pravic lastnega naroda. Tako tudi mi tu z muslimani ne moremo imeti skupne šole, skupnih učbenikov,« je dodal Dodik.

Poudaril je, da odcepitev Republike Srbske od BiH ostaja njegov cilj, za njegovo uresničitev pa v Banjaluki po njegovih besedah samo čakajo na pravi trenutek.

Srečanje Dodika z ruskim predsednikom je potrdila Dodikova svetovalka za zunanjo politiko Ana Trišić Babić, na dnevnem redu pa bodo predvsem gospodarske teme.

BiH se je sicer pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji in obsodila invazijo, a stališče BiH do vojne v Ukrajini ni enotno, saj Dodik že od začetka podpira Rusijo in nasprotuje uvedbi sankcij.