Predsednica slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica Štefanija Lukič Zlobec je na otvoritvi pojasnila, da so demenci prijazne točke namenjene prepoznavanju prvih znakov demence in zmanjševanju stigme. Na točkah zdravstveni delavci nudijo pomoč posameznikom z demenco, ki se izgubijo. Vsi zaposleni imajo znanje o demenci in znajo prepoznati prve znake demence, vešči pa so tudi komunikacije s posamezniki z demenco, ki zahteva potrpežljivost in prijaznost.

Pri izobraževanju zaposlenih, ki delujejo na demenci prijaznih točkah, v Spominčici po njenih besedah tesno sodelujejo z zdravstveno stroko. Na izobraževanjih tako vedno sodelujejo tudi zdravniki. Poudarila je, da večina bolnikov z demenco sprva ne želi k zdravniku. Zato so točke, ki nudijo pomoč in informacije, zelo dobrodošle.

Vodja zdravstveno-vzgojnega centra v enoti ZD Ljubljana Vič-Rudnik Tea Kosmač je dejala, da so demenci prijazne točke nujno potrebne in dobrodošle. Točke bodo delovale enkrat na teden, v enoti ZD Ljubljana Center ob ponedeljkih med 12.30 in 14.30, v enoti Vič-Rudnik pa v enakem terminu ob torkih.

Predsednik komisije za medicinsko etiko in član Spominčice Božidar Voljč je spomnil, da je demenca kronična nenalezljiva bolezen. Zato je pomembna preventiva - zdrav način življenja, pa tudi miselne aktivnosti in vaje.

Kmalu bo v mreži, ki je nastala leta 2017, že skoraj 400 demenci prijaznih točk, razpršenih po vsej državi. Med njimi je veliko domov za ostarele. Kar nekaj točk se je odprlo v knjižnicah in lekarnah, po napovedih Lukič Zlobčeve pa se bo projektu v tem tednu pridružila večja trgovska veriga.