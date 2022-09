Spletni primerjalnik je dostopen na portalu Naša super hrana. »Iz njega se vidijo razlike med posameznimi trgovci in med posameznimi živili,« je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica Šinko, pri čemer je izpostavila primerjavo po ceni, poreklu in kakovosti izdelkov, ki jo bodo sedem mesecev opravljali pri šestih različnih trgovcih v večjih trgovskih centrih v Ljubljani.

»Cilj projekta je zaščita gospodinjstev, ki se soočajo z visokim cenami hrane in se jim zmanjšuje kupna moč zaradi inflacije, zagotovitev preskrbe celotnega prebivalstva ter porazdelitev bremena draginje po celotni prehranski verigi,« je poudarila in ocenila, da bodo na portalu vsi lahko dobili jasen pregled, na podlagi katerega se bodo lahko odločili za nakup.

Ali bo ta mehak ukrep za zajezitev draginje dovolj, bomo po njenih besedah videli čez nekaj časa. »Če ukrep ne bo dovolj, se bo vlada odločila za ukrep na podlagi zakona o kontroli cen, ki jih bomo zahtevali od vseh deležnikov v verigi. Ti podatki ne bodo javno dostopni, bodo samo za potrebe in odločanje vlade,« je povedala.

V košarico izdelkov za popis cen so uvrstili 15 skupin osnovnih živil - pšenično belo moko, beli kruh in testenine, goveje in svinjske zrezke ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Cene spremljajo pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin.